Guardian: "Мы убили трех россиян": скрытный украинский спецназ ведет бой через границу

Киев и западные правительства отрицают их существование, но диверсанты говорят, что они наносят удары по России на ее территории с помощью ее людей.

Если случится худшее, 23-летний Тарас, 21-летний Владислав и их командир, 39-летний Алексей, хорошо знают, что украинское правительство будет отрицать любую информацию о них.

Они являются членами батальона "Братство", добровольческой группы украинского спецназа.

Она ведет борьбу против Владимира Путина за пределами линии фронта войны в Украине, мимо оккупированных районов своей страны – и вглубь России.

Их работа варьируется от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории России.

Может показаться странным, что секретный батальон, как у них, не боится открыто рассказывать о себе. Но это значит неправильно понять их цель.

Диверсанты хотят посеять панику среди россиян. “Нам очень легко пересечь российскую границу”, - с улыбкой говорит Владислав, самый младший из троих.

"Мы показали, что можем войти на территорию России и показать русским, что украинцы могут действовать. После того, как русские узнают, что на их территории работают диверсанты, им нужно перебросить много солдат, чтобы найти этих диверсантов. Это очень деморализует врага. Вертолет предназначался для российского руководства. И сам факт, что украинские диверсанты стреляют в российских командиров, уже является точкой напряжения для россиян. Это заставляет российское командование нервничать”.

Последняя операция в России, в которой принимал участие Владислав, была месяц назад в районе города Белгород, где за последние месяцы взорвалось несколько складов боеприпасов.

Небольшие секретные оперативные группы, чаще всего четыре или пять солдат, определяют безопасные маршруты в Россию.

Они изучают передвижение скота или следуя советам тех, кто занимался контрабандой до спецоперации.