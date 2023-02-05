Кадыров: с родственников на государственных должностях спрос больше

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, упреки в том, что он назначает на государственные должности родственников – не состоятельны.

Он пояснил, что дает должности тем, кому доверяет, а если это еще и родственник, то с него спрос намного больше.

Рамзан Кадыров отметил, что многие граждане Чечни готовы были пожертвовать жизнью ради Конституции. И многие из них были близкими, друзьями и родственниками его лично, в том числе и его отец.

Руководитель Чечни заявил, что всегда в первую очередь смотрит на результат и преданность делу, а не на субъективные оценки кого-либо.

Кадыров подчеркнул, что именно его родственникам на высоких должностях приходится постоянно доказывать, что они «работают не благодаря мне, а вопреки».