В Ленобласти на уроке труда 14-летнему школьнику раздробило пальцы
2023-02-05 15:54
Как сообщает 47news, подросток получил серьезные травмы пальцев рук во время занятий по трудовому обучению.
Утром 5 февраля экстренные службы получили сообщение о происшествии на уроке трудового обучения в Волховском районе Ленинградской области.
14-летний подросток пострадал во время работы с циркулярной пилой. Ребенок сломал два пальца, был доставлен в больницу и после получения медицинской помощи вернулся домой.
Волховской городской прокуратурой организована проверка по этому делу.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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