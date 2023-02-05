В Ленобласти на уроке труда 14-летнему школьнику раздробило пальцы

Как сообщает 47news, подросток получил серьезные травмы пальцев рук во время занятий по трудовому обучению.

Утром 5 февраля экстренные службы получили сообщение о происшествии на уроке трудового обучения в Волховском районе Ленинградской области.

14-летний подросток пострадал во время работы с циркулярной пилой. Ребенок сломал два пальца, был доставлен в больницу и после получения медицинской помощи вернулся домой.

Волховской городской прокуратурой организована проверка по этому делу.