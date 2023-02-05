Бывший участник группы «Моя Мишель» хочет снять клип в замке Пугачевой

Гитарист Михаил Лисов и группа «ЯМОРЕ» ведут переговоры со звездой через посредников, но пока результат неизвестен.

Алла Пугачева вместе с мужем и детьми покинула Россию в прошлом феврале. Ее близнецы ходят в элитную школу в Израиле.

Михаил Лисов заявил, что он с группой «ЯМОРЕ» почти год искал локацию для съемок. Музыкантам в итоге приглянулся замок Пугачевой, расположенный в деревне Грязь под Москвой.

Певец подчеркнул, что с Примадонной он лично не общался, а сам замок выставлен на продажу.

«Всё общение ведется через человека, который занимается продажей дома. Насколько это согласовывается с Аллой Пугачевой, не знаю, ведь переговоры ведутся через посредников», — уточнил Михаил.

Музыканты при этом хотели передать привет певице и ее мужу по видеозвонку в начале клипа. Однако разрешение на это не получили. В интервью Газете.ру артисты пояснили, что Пугачевой и Галкину "не очень понравилась эта идея".