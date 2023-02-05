Анастасия Волочкова рассказала о своем циррозе печени

Один из хейтеров заочно "поставил диагноз" популярной балерине и озвучил предполагаемые диагнозы.

Анастасия Волочкова была неприятно удивлена тем, что незнакомый человек пытается распускать про нее неприятные слухи.

Звезда считает, что многие недоброжелатели ей завидуют, потому и обвиняют в различных недостатках. При этом сами ничего из себя не представляют.

Балерина опровергла предположения незнакомца. Она не скрывает, что регулярно проходит медобследования, сдает различные анализы, посещает врачей. То есть - тщательно следит за своим здоровьем.

Танцовщица заявила, что готова встретиться со своим обидчиком в суде. Но это нереально, потому что обидчик уже успел покинуть территорию России.

Анастасия Волочкова также предложила недоброжелателям хотя бы на ненадолго попробовать заняться ее трудом, и уже потом попытаться осуждать.