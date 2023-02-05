Анастасия Волочкова рассказала о своем циррозе печени
Один из хейтеров заочно "поставил диагноз" популярной балерине и озвучил предполагаемые диагнозы.
Анастасия Волочкова была неприятно удивлена тем, что незнакомый человек пытается распускать про нее неприятные слухи.
Звезда считает, что многие недоброжелатели ей завидуют, потому и обвиняют в различных недостатках. При этом сами ничего из себя не представляют.
Балерина опровергла предположения незнакомца. Она не скрывает, что регулярно проходит медобследования, сдает различные анализы, посещает врачей. То есть - тщательно следит за своим здоровьем.
Танцовщица заявила, что готова встретиться со своим обидчиком в суде. Но это нереально, потому что обидчик уже успел покинуть территорию России.
Анастасия Волочкова также предложила недоброжелателям хотя бы на ненадолго попробовать заняться ее трудом, и уже потом попытаться осуждать.
Опубликовано: Светлана Гарусева
-
Храмова Оксана
Непальский шерпа Ками Рита побил свой мировой рекорд в прошлом году: он смог забраться на Эверест 26-й раз
52-летний непальский альпинист Ками Рита побил свой собственный рекорд по количеству восхождений на вершину Эвереста после успешного восхождения на вершину самой высокой горы в мире в 26-й раз.Подробнее...
-