Непальский шерпа Ками Рита побил свой мировой рекорд в прошлом году: он смог забраться на Эверест 26-й раз

52-летний непальский альпинист Ками Рита побил свой собственный рекорд по количеству восхождений на вершину Эвереста после успешного восхождения на вершину самой высокой горы в мире в 26-й раз.

В прошлом году 52-летний непальский шерпа-гид Ками Рита успешно достиг 29 032-футовой вершины Эвереста в 26-й раз.

Шерпы - этническая группа, живущая на больших высотах. Этот термин также используется для обозначения самих гидов похода.

Во время путешествия Рита вел 10 других гидов-шерпов, которые прикрепляли веревки вдоль маршрута, чтобы помочь другим альпинистам и гидам, которые должны подняться на гору позже.

Рита, который впервые достиг вершины Эвереста в 1994 году, также покорил другие вершины, и они были одни из самых высоких в мире, такие как К-2, Чо-Ойю, Манаслу и Лхоцзе.

Рита сделал восхождение на Эверест ежегодным путешествием с тех пор, как впервые достиг его вершины в 1994 году.

Для своего последнего похода он использовал маршрут, проложенный новозеландцем сэром Эдмундом Хиллари и непальским шерпа Тенцингом Норгеем в 1953 году.

С 1953 года на Эверест любители экстремальных восхождений поднимались 10 000 раз.