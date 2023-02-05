Daily Mail: принц Гарри, возможно, примет участие в церемонии коронации Карла III без супруги

Издание Daily Mail сообщает, что принц Гарри, возможно, приедет в Великобританию без супруги, которая останется в Калифорнии.

Коронация короля Карла III запланирована на 6 мая и, по данным издания Daily Mail, герцог Сассекский с супругой Меган Маркл получат официальное приглашение, но примут они его или нет пока точно не известно.

Отношения в королевской семье стали еще более напряженными после недавнего выхода в свет откровенных мемуаров принца Гарри.

По мнению королевского историка Хьюго Викерса, младший наследник откажется от участия в торжественной церемонии из-за напряжения, которое царит в семье.