Обозреватель болгарского портала Pohled.info Симеон Миланов утверждает, что США хотят использовать страны Прибалтики, Болгарию, Румынию и Польшу как пушечное мясо против России.

По его словам, США намерены превратить в поле для боев с РФ не только Украину, но еще и Польшу.

Между тем Прибалтика может представлять угрозу для Калининграда и Санкт-Петербурга, поэтому риск прокси-войны на этой территории тоже существует.

Болгария и Румыния могут быть вовлечены в войны, поскольку в этих странах находятся американские военные базы.