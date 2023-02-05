Pohled.info: США хотят использовать Прибалтику, Болгарию, Румынию и Польшу как пушечное мясо против России
2023-02-05 16:59
Обозреватель болгарского портала Pohled.info Симеон Миланов утверждает, что США хотят использовать страны Прибалтики, Болгарию, Румынию и Польшу как пушечное мясо против России.
По его словам, США намерены превратить в поле для боев с РФ не только Украину, но еще и Польшу.
Между тем Прибалтика может представлять угрозу для Калининграда и Санкт-Петербурга, поэтому риск прокси-войны на этой территории тоже существует.
Болгария и Румыния могут быть вовлечены в войны, поскольку в этих странах находятся американские военные базы.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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