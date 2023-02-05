В варшавском аэропорту размещают ЗРК Patriot

О размещении зенитно-ракетного комплекса Patriot в аэропорту Бабице в Варшаве сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Об этом он написал в своем Twitter. Министр также уточнил, что установки прибыли из города Сохачева.

Польские власти такие перемещения объясняют военными учениями. В сообщении сказано, что такие действия являются важным элементом подготовки военнослужащих одной из зенитно-ракетных бригад.

Ранее СМИ сообщали, что по просьбе Германии на территории Польши будут размещены ЗРК Patriot. Пока нет точной информации о том, какие версии установок прибудут в Польшу в рамках этой договоренности, и сколько их будет.