В варшавском аэропорту размещают ЗРК Patriot
О размещении зенитно-ракетного комплекса Patriot в аэропорту Бабице в Варшаве сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Об этом он написал в своем Twitter. Министр также уточнил, что установки прибыли из города Сохачева.
Польские власти такие перемещения объясняют военными учениями. В сообщении сказано, что такие действия являются важным элементом подготовки военнослужащих одной из зенитно-ракетных бригад.
Ранее СМИ сообщали, что по просьбе Германии на территории Польши будут размещены ЗРК Patriot. Пока нет точной информации о том, какие версии установок прибудут в Польшу в рамках этой договоренности, и сколько их будет.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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