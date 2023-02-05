Чеснок и сок алоэ: эксперты подсказали неожиданные методы дезинфекции семян

Дачники с опытом знают: предварительная обработка семенного материала заметно повышает его эфективность.

Дезинфекция позволяет избавить семена от возможной патогенной микрофлоры, и в итоге снизить риск развития различных заболеваний. И сделать это совсем несложно.

Для обработки семенного материала можно взять чеснок. По словам эксперта "Белновостей", ученого-агронома Анастасии Коврижных, чеснок обладает антибактериальным эффектом.

Для того, чтобы провести манипуляцию, нужно порезать ножом две дольки чеснока, залить 100 мл воды и дать настояться ночь (около 8 часов). Потом воду процедить и замочить в ней семена на полчаса.

Еще один вариант - алоэ. Для этого нужно взять неметаллическую емкость, влить туда достаточный объем свежего сока алоэ.

Разбавить его отстоявшейся водой в соотношении 1:1. И опустить туда семена на полчаса. Урожайность обеспечена!