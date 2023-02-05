Эксперт Алексей Маслов уверен, что происшествие с китайским шаром испортит отношения двух стран

По сообщению ТАСС, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Алексей Маслов заявил, что отношения КНР и США теперь ухудшатся.

Беседуя с представителями ТАСС по поводу инцидента с аэростатом КНР, Алексей Маслов высказал следующее:

"Это ухудшит отношения, особенно в преддверии предполагаемого визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который сейчас, очевидно, откладывается на неопределенный срок"

Маслов выразил удивление по поводу нападения США на аэростат, ведь перед этим аппарату позволили совершить полет почти через всю территорию Америки.

"Если бы это был спутник-шпион, то он успел бы передать все необходимые данные. Значит, это все было сделано прежде всего, чтобы создать антикитайскую волну, показать опасность этого шара, по сути дела, все было сделано для того, чтобы ухудшить отношения между Китаем и США"

Специалист считает, что у США в данный момент "нет какой-то конструктивной идеи для того, чтобы восстановить отношения с Китаем в области экономики и политики"

Далее Маслов предположил, что Китай со своей стороны теперь тоже может уничтожить зонды американцев, спускающиеся в акваторию Тихого океана.

Однако такой шаг эксперт называет маловероятным, " потому что Китай в реальности никогда не отвечает ударом на удар, а выстраивает более широкомасштабную концепцию".