От травмы головы скончалась известная индийская певица Вани Джайрам

Женщину нашли в собственном доме мертвой. Она умерла от неудачного падения, сильно ударившись головой.

О подробностях сообщает издание Times of India. Утром в субботу горничная, работающая в доме, не смогла попасть внутрь. Полицейские взломали дверь и нашли певицу уже мертвой.

В области головы обнаружили травму, несовместимую с жизнью. Вани Джайрам жила одна в доме, предполагается, что она неудачно упала.

Признаков насильственной смерти полицейские не нашли.

Профессиональной исполнительницей женщина стала с 70-х. Она могла исполнять песни на 19 языках, с ней сотрудничали самые известные композиторы Индии.

Певица ездила с гастролями по стране и за границей. Вани Джайрам - лауреат многих премий и наград. За всю свою творческую карьеру она записала более 10 тыс. песен.

Услышать ее пение можно более чем в 1000 фильмов.