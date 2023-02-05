От травмы головы скончалась известная индийская певица Вани Джайрам
Женщину нашли в собственном доме мертвой. Она умерла от неудачного падения, сильно ударившись головой.
О подробностях сообщает издание Times of India. Утром в субботу горничная, работающая в доме, не смогла попасть внутрь. Полицейские взломали дверь и нашли певицу уже мертвой.
В области головы обнаружили травму, несовместимую с жизнью. Вани Джайрам жила одна в доме, предполагается, что она неудачно упала.
Признаков насильственной смерти полицейские не нашли.
Профессиональной исполнительницей женщина стала с 70-х. Она могла исполнять песни на 19 языках, с ней сотрудничали самые известные композиторы Индии.
Певица ездила с гастролями по стране и за границей. Вани Джайрам - лауреат многих премий и наград. За всю свою творческую карьеру она записала более 10 тыс. песен.
Услышать ее пение можно более чем в 1000 фильмов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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