МО РФ: Украина совершит провокацию в Краматорске с подрывом медучреждений и обвинит в этом Россию

В Минобороны РФ сообщили, что Украина совершит провокацию с подрывом медицинских учреждений в Краматорске и обвинит в этом Россию.

В воскресенье, 5 февраля 2023 года, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале опубликовала заявление Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

Согласно данному заявлению, украинские спецслужбы планируют осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений», в частности подорвать здания наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы в городе Краматорск в ДНР.

Отмечается, что в Краматорск в сопровождении агентов Службы безопасности Украины уже прибыли журналисты западных изданий, которые сейчас заселены в гостинице «Сапфир», а персонал вышеуказанных местных учреждений здравоохранения эвакуированы.