Глава ГУР Буданов сменит Резникова на посту министра обороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников, скорее всего, будет отправлен в отставку на следующей неделе, сообщают украинские СМИ. Причина - скандал с закупкой продуктов для армии.

По данным источников в Киеве, которых цитирует "Украинская правда", вероятным преемником Резникова является Кирилл Буданов, в настоящее время возглавляющий украинскую военную разведку.

В предстоящем интервью Резников, как сообщается, отрицал, что ему что-либо известно о предстоящей отставке с поста министра обороны, заявив, что у него не было никаких обсуждений по поводу его отставки.

Источник в правительстве подтвердил Kyiv Independent, что Резникова, скорее всего, уволят "в ближайшее время". Говорят, что он может стать министром юстиции, потому что "никто в Офисе президента не сомневается" в том, что он должен остаться в правительстве. Согласно этим сообщениям, нынешний министр юстиции Денис Малюська может быть назначен послом в одну из европейских стран.

В конце января в Министерстве обороны в Киеве разразился громкий коррупционный скандал, в результате которого были отправлены в отставку несколько высокопоставленных чиновников, в том числе замглавы Минобороны Вячеслав Шаповалов .

Речь идет о закупке в больших количествах продуктов питания для армии по завышенным ценам. Расследование этого дела ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Когда о скандале стало известно, Резников отрицал, что нарушил закон, заявив при этом, что тот, кто слил документы о торгах, совершил преступление.