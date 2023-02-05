МЭА сообщает, что Россия потеряла в январе около $8 млрд из-за потолка цен на нефть и газ

2023-02-05 18:09

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), верхний предел цен на российскую нефть в январе стоил РФ около восьми миллиардов долларов экспортной выручки.

Это соответствует примерно 30 процентов общих доходов России от нефти и газа за первый месяц года, заявил в воскресенье глава МЭА Фатих Бироль. 

Кроме того, существует ограничение цен на продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо, о котором страны G7, Австралия и ЕС договорились на этой неделе. 

Эмбарго на такие нефтепродукты начинает действовать с этого дня. 

Опубликовано: Тарас Медведев