"SNL" дает эксклюзивное интервью китайскому шпионскому воздушному шару

Saturday Night Live открыл шоу на этой неделе — чем еще? — китайским шпионским аэростатом, который администрация Байдена успешно сбила ранее в тот же день.

В отличие от навязчивого освещения истории в СМИ за последние несколько дней, шоу сделало большое интервью с самим воздушным шаром.

"Поздравляю, вы выстрелили в воздушный шар ", - сказал Боуэн Янг Кэти Тур из Chloe Fineman.

“Я развлекаю вас, люди, в течение четырех дней, а затем получаю пулю от Байдена. Я не могу поверить, что я Усама Джо! ” - заявил он.

Далее воздушный шар объяснил, что он летел над Монтаной только потому, что очень любит Йеллоустоун.

“За всеми постоянно ведется наблюдение, но он ‘стреляет в воздушный шар’ и никогда не отключает Alexa! Если вы так заботитесь о своих данных, почему вы все храните свой банковский пароль в приложении notes?”

Позже он спросил:

“Все сходят с ума, потому что я китайский воздушный шар? Потому что там, откуда я родом, я просто воздушный шар ”.

Прощаясь, ведущий MSNBC добавил:

“Вы будете скучать по этому китайскому шпионскому воздушному шару — я имею в виду, обычному воздушному шару.Но как бы то ни было, у нас уже есть ваши данные ”.

Про интервью с шаром рассказало издание DAILY BEAST.