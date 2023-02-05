Польша построит электронный забор на границе с Россией
2023-02-05 18:23
Polskie Radio 24 со ссылкой на погранслужбы Польши сообщает, что в марте начнется строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью РФ.
Протяженность забора составит 200 км, на нем установят камеры и датчики с круглосуточным режимом работы.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил продать Польше стройматериалы для возведения забора на границе.
Он также напомнил, что со стороны Калининградской области страны уже разделены стеной.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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