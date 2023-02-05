Польша построит электронный забор на границе с Россией

Polskie Radio 24 со ссылкой на погранслужбы Польши сообщает, что в марте начнется строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью РФ.

Протяженность забора составит 200 км, на нем установят камеры и датчики с круглосуточным режимом работы.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил продать Польше стройматериалы для возведения забора на границе.

Он также напомнил, что со стороны Калининградской области страны уже разделены стеной.