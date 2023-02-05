Украина планирует подрыв больниц в Краматорске для обвинения в этом России

По данным Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, в Крамоторске идет подготовка к взрывам ряда городских медучреждений.

В заявлении штаба говорится, что диверсии планируют совершить в онко- и наркодиспансере, а также в местной больнице.

Эти теракты необходимы киевским властям для обвинения России в военных преступлениях, передает ТАСС.

Уточняется, что медучреждения, где запланировано осуществить теракты располагаются по ул. Алексея Тихого.

Для освещения планируемых событий в город уже доставили иностранных журналистов, которых разместили в местной гостинице «Сапфир».

Согласно информации, которую предоставили в штабе, из этих медучреждений эвакуированы все медики, их перевели на «удаленку».