Большинство женщин хранят ненужные вещи

По утверждению британских исследователей, в гардеробе 80% представительниц прекрасного пола хранятся абсолютно ненужные вещи.

Женщины берегут одежду, которая уже давно не подходит им по размеру, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет

75% женщин, участвующих в опросе, признались, что надеются похудеть в ближайшее время, поэтому до сих пор не выбрасывают неподходящие вещи.

25% опрошенных отметили, что их размерный ряд колебался в течение жизни до четырех размеров. 8% дам сообщили, что имеют в своем гардеробе одежду, купленную за все годы.

Некоторые женщины сообщили о том, что намеренно покупали одежду маленького размера, чтобы носить ее после похудения.

Однако долгожданный сброс веса так и не произошел, а купленная одежда осталась пылиться в шкафу.

10% модниц поделились, что специально не избавляются от ненужной одежды, поскольку она связана с хорошими воспоминаниями.