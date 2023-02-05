Еще один китайский разведывательный аэростат обнаружен над США

После того, как ВВС США сбили китайский аэростат у побережья Южной Каролины, а еще один был замечен над Латинской Америкой, в СМИ появились сообщения о третьем китайском воздушном шаре-шпионе, "действующем вблизи США".

Анонимный источник сообщил, что третий воздушный шар, вероятно, летел недалеко от Соединенных Штатов, но не стал раскрывать его местонахождение. Первый воздушный шар был сбит F-22 Raptor с базы ВВС Лэнгли одной боковой ракетой AIM-9X у побережья Южной Каролины.

Источник сообщил Washington Post, что обнаружение аэростатов смутило власти Китая, которые "в ужасе" от инцидента.

"Они находятся в очень сложной ситуации", — заявил источник.

Китайские власти заявляют, что первый шар собирал данные о погоде, но в субботу два чиновника сообщили Washington Post, что аэростаты были частью программы военного наблюдения Китая, которая опирается на технологии для снабжения Народно-освободительной армии.

Чиновники не знают точно, что делают аэростаты, только то, что у них есть "какое-то причудливое коммуникационное оборудование".