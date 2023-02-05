Специалистами из Японии было выявлено положительное влияние классической музыки на продолжительность жизни

Японские ученые-специалисты сделали операцию по пересадке сердца на мышах от посторонних доноров. В обычных условиях должно было произойти отторжение трансплантированных органов, но благополучный исход операции обеспечила музыка.

Целую неделю после операции одна группа мышей слушала классическую музыку, другой группе грызунов была включена музыка популярной певицы Энии, а остальным мышам досталось прослушивание однообразных звуков.

В ходе исследования выяснилось, что грызуны, которые слушали классическую музыку, чувствовали себя лучше всех после операции и прожили двадцать шесть дней.

Мышки, слушавшие популярную исполнительницу, смогли продержаться одиннадцать дней, а группа грызунов, которые находились всю неделю в окружении однообразных звуков, просуществовали всего восемь суток.

Ученые отметили, что причина такого исхода – музыкальное звучание, а не музыкальные вибрации.

Образцы крови, взятые у грызунов, позволили увидеть, что классическая музыка тормозит отторжение пересаженных органов, снижая интерлейкин-2 и гамма-интерферон.

Кроме того, интерлейкин-4 и интерлейкин-10 отмечался в высокой концентрации.

Ученые-исследователи планируют проверить терапевтический эффект классической музыки и на человеческом организме.