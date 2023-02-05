Лукашенко провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, обсудив двустороннее сотрудничество.

В воскресенье вечером, 5 февраля 2023 года, Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о состоявшемся телефонном разговоре президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина.

В ходе телефонного разговора Лукашенко и Путин обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, договорились в ближайшее время определить точную дату следующей личной встречи.

Помимо прочего, белорусский и российский лидеры поговорили о подготовке к заседанию Высшего госсовета, которое состоится в апреле-мае текущего года.