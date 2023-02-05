Эйсмонт: Лукашенко в февраля проведёт «Большой разговор с Президентом»

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что в февраля пройдёт ставший традиционным «Большой разговор с Президентом».

5 февраля информационное агентство «БелТА», со ссылкой на главу пресс-службы белорусского лидера Наталью Эйсмонт, сообщило о том, что в текущем месяце Александр Лукашенко проведёт «Большой разговор с Президентом».

В ходе данной пресс-конференции президент Беларуси Лукашенко в прямом эфире будет отвечать на вопросы журналистов, блогеров и представителей общественности.

«Как обычно, Президент будет максимально открыт и ответит на все вопросы журналистов», – отметила Эйсмонт.