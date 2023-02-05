Goldman Sachs: Цена на нефть в этом году снова поднимется выше $100 за баррель

Цена на нефть в этом году снова поднимется выше 100 долларов за баррель. В 2024 году могут возникнуть серьезные проблемы с ее поставками, поскольку производственные мощности закончатся, считает Goldman Sachs.

Как пишет Bloomberg, из-за санкций против России, которые, вероятно, вызовут снижение экспорта нефти и ожидаемого восстановления китайской экономики, когда страна прекратит свою политику "нулевого ковида", цены на нефть поднимутся выше 100 долларов за баррель с текущего уровня около 80 долларов.

Goldman Sachs также отмечает, что отсутствие расходов на добычу нефти, необходимых для удовлетворения спроса, также приведет к росту цен.

"Недостаток производственных мощностей может стать большой проблемой к 2024 году", — заявил аналитик Джефф Карри.

Bloomberg отмечает, что цены на нефть в последние годы были очень волатильными, опускаясь ниже 20 долларов во время пандемии коронавируса, затем взлетая до 130 долларов после начала СВО.