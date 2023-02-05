Лукьянович: Беларусь получит вертолёты Ми-35М и истребители Су-30СМ

Полковник Андрей Лукьянович заявил, что в текущем 2023 году Беларусь получит вертолёты Ми-35М и истребители Су-30СМ.

В воскресенье, 5 февраля 2023 года, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь Андрей Лукьянович в эфире телеканала «СТС» сообщил, что в текущем году белорусские военнослужащие получат транспортно-боевые вертолёты круглосуточного применения Ми-35М и тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4++, основной задачей которого является завоевание господства в воздухе, Су-30СМ.

Лукьянович отметил факт того, что в Беларуси создана целая система противовоздушной обороны, а также добавил, что в белорусских войсках есть силы и средства, которые способны защитить воздушное пространство республики от возможных угроз извне.