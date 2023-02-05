Дональд Трамп пытается отрицать, что шпионские воздушные шары также летали над США во время его президентства

Дональд Трамп пытался опровергнуть сообщения о том, что шпионские воздушные шары летали над США во время его администрации — три раза.

Дональд Трамп попытался опровергнуть сообщения в воскресенье о том, что Китай запустил шпионские воздушные шары над США во время его президентства, заявив, что эти высказывания были попыткой отвлечь внимание от смущения из-за полнедельного фиаско.

В прошлом три других шпионских воздушных шара пролетали над континентальной частью США, сообщили Associated Press официальные лица, в том числе дважды во время администрации Трампа.

Это не остановило Трампа и его помощников, таких как сенатор Дж. Том Коттон (R-AR) и бывший госсекретарь Майк Помпео, утверждающих обратное.

"И теперь они заявляют, что воздушный шар был запущен Китаем во время администрации Трампа, чтобы снять ‘жару’ с медленно двигающихся дураков Байдена. Китай слишком уважал Трампа, чтобы это произошло, и этого НИКОГДА не происходило" - написал Трамп в своем посте в социальной сети Truth Social.

Но официальные лица США заявили в субботу, что китайский шпионский воздушный шар, который стал самым популярным новостным событием со времен прошлогоднего Суперкубка, не был первым в своем роде.

Тем не менее, это не помешало Трампу использовать свою проверенную линию защиты: называть факты, которые его не волнуют, фальшивыми новостями.