Лидер Ирана помиловал десятки тысяч заключенных
Помилование десятков тысяч заключенных состоялось в Иране по случаю годовщины исламской революции.
Как сообщает издание IRNA, по решению верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, в число помилованных вошли в том числе и осужденные, участвовавшие в протестных акциях.
Предложение по помилованию главе Ирана предоставили судебные власти страны. В основном, амнистия коснулась тех заключенных, которые получили сроки за участие в политических протестах.
Те, кто осужден за убийство или за уничтожение и повреждение госимущества, за шпионскую деятельность или за работу на иностранные спецслужбы, помилованы не будут.
В сентябре сотрудники полиции нравов избили молодую женщину за то, что на ней не было хиджаба. В итоге женщина умерла.
Это вызвало волну протестов в Иране, в ходе которых было арестовано около 18 000 человек.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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