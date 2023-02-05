Лидер Ирана помиловал десятки тысяч заключенных

Помилование десятков тысяч заключенных состоялось в Иране по случаю годовщины исламской революции.

Как сообщает издание IRNA, по решению верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, в число помилованных вошли в том числе и осужденные, участвовавшие в протестных акциях.

Предложение по помилованию главе Ирана предоставили судебные власти страны. В основном, амнистия коснулась тех заключенных, которые получили сроки за участие в политических протестах.

Те, кто осужден за убийство или за уничтожение и повреждение госимущества, за шпионскую деятельность или за работу на иностранные спецслужбы, помилованы не будут.

В сентябре сотрудники полиции нравов избили молодую женщину за то, что на ней не было хиджаба. В итоге женщина умерла.

Это вызвало волну протестов в Иране, в ходе которых было арестовано около 18 000 человек.