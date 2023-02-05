The Jerusalrm Post: В Израиле растет число антихристианских актов ненависти и насилия
Иудейский экстремист разрушил статую Иисуса в часовне первой Крестной станции в Храме Бичевания в Иерусалиме, сообщает The Jerusalrm Post.
Несколько дней назад группа ортодоксальных иудеев напала на туристов в христианском квартале в Брама-Нова. Ранее было осквернено протестантское кладбище в Иерусалиме, на стенах армянского монастыря появилось граффити "Смерть христианам", а в Галилее была осквернена часовня в маронитском центре Маалот.
В официальном заявлении Хранитель Святой Земли написал: "Мы с беспокойством следим и решительно осуждаем эту растущую серию серьезных актов ненависти и насилия против христианской общины в Израиле".
"Мы ожидаем и требуем, чтобы правительство и правоохранительные органы Израиля предприняли решительные действия, чтобы гарантировать безопасность всех слоев общества, обеспечить защиту религиозных меньшинств и искоренить религиозный фанатизм", — призвал он.
Во время Святой Мессы В возмещение за акт осквернения во францисканской часовне отец Франческо Паттон заявил: "В наших сердцах нет ненависти и нет желания мести или мести. В наших сердцах мольба о правде и справедливости не только для нашего собственного блага, но и для блага всех, для блага земли, на которой мы живем и которую считаем священной.
Опубликовано: Николай
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Храмова Оксана
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