Китайская спортивная ассоциация предложила запретить курение в ответ на поведение заядлого марафонца-курильщика

Национальный спортивный руководящий орган предложил запретить курение на марафонах после того, как местный бегун стал "вирусным" из-за курения во время соревнований.

Спортивный руководящий орган Китая (САА) знает о местном жителе, который стал вирусным из-за курения во время участия в марафоне, и САА этого не одобряют.

6 ноября Чэнь Бангсянь, также известный в народе как дядя Чен или Курящий брат, был сфотографирован с сигаретами во время 42-километрового (примерно 26 миль) марафона.

Несмотря на постоянное курение, 50-летний спортсмен закончил забег менее чем за 3,5 часа и занял 574-е место из почти 1500 бегунов.

5 декабря CAA выпустила предложение под названием “Предложение по проведению цивилизованных и здоровых марафонов”, в котором содержится призыв к бегунам “практиковать и соблюдать правила о запрете курения в общественных местах и быть цивилизованными, здоровыми и позитивными гражданами”, сообщает Canadian Running.

В заявлении CAA сказано: “бегун, курящий во время марафона привлек широкое внимание средств массовой информации и оказал негативное влияние на общество”, сообщает государственное СМИ Sixth Tone.

Организаторы забегов должны будут решить, следует ли применять предложение CAA на своих мероприятиях.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 300 миллионов человек в Китае, или более четверти из примерно 1,4 миллиарда его граждан, являются курильщиками.

Любой запрет на курение на марафонах станет плохой новостью для Чена, который, как сообщается, курит только во время бега и делает это как минимум с 2018 года.