По информации бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, главком Вооруженных сил Украины передал США конфиденциальную информацию о реальных потерях живой силы украинской армии.

По словам Макгрегора, Залужный сообщил эти сведения, когда ездил в Соединенные Штаты Америки и встречался с высокопоставленными чиновниками оборонного ведомства страны.

Экс-советник Пентагона, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Залужный говорил о 257 тысячах погибших украинских военных за время проведения СВО. Такие данные он озвучил на своем Ютуб-канале.

По словам министра оборонного ведомства страны Алексея Резникова, в данный момент складывается довольно тяжелая ситуация для украинских подразделений на востоке страны.