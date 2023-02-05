Великобритания против бойкота Олимпийских игр при участии в них спортсменов из РФ

Как сообщается в Daily Mail, Великобритания не намерена поддерживать бойкотирование Олимпийских игр-2024 при условии участия в них российских спортсменов.

Олимпийский комитет Великобритании пока официально не высказывался по поводу ситуации с предстоящими Играми.

При этом высока вероятность принятия им позиции МОК (Международного олимпийского комитета).

Однако даже в случае разрешения спортсменам из РФ участвовать в Играх в Париже в нейтральном статусе, прохождение квалификации будет для многих из них крайне сложным.

Ранее такие страны, как Украина, Польша, государства Балтии обещали ответить бойкотом Игр при условии допуска россиян.

Руководитель МОК Томас Бах ответил на это так: бойкоты не отражают миссию организации.

Олимипйские игры-2024 планируется провести в Париже с 26 июля по 11 августа.