Наталья Эйсмонт: кто найдет особняк Лукашенко, может сразу туда заселяться

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эймонт прокомментировала информацию о зарубежных капитала и особняках, которыми якобы располагает Александр Лукашенко.

Она сказала, что сам глава государства уже давно ответил на все вопросы по этому поводу.

Эйсмонт отметил, что тот, кто найдет капиталы Лукашенко за рубежом, может сразу же забирать их себе.

По ее словам, если кто-то отыщет особняки белорусского лидера, может заселяться в него прямо сегодня.