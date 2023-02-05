Россия поставит для ВВС Беларуси новые боевые вертолеты Ми-35

Командующий ВВС и ПВО Беларуси сообщил о поставках в Беларусь из России боевых вертолетов Ми-35.

До апреля текущего года Беларусь получит боевые вертолеты Ми-35, а также планируется закупка многоцелевых самолетов Су-30СМ, заявил командующий войсками ВВС и ПВО страны Андрей Лукьянович.

"Планируется эскадрилья, но первые четыре машины будут на наших аэродромах уже до конца апреля. Пилоты уже переучены на новую технику", - сказал он в интервью СТВ.

Лукьянович прокомментировал совместные с Россией летные учения, отметив, что с учетом опытов российских коллег, белорусские пилоты внесли коррективы в боевой порядок и способы применения боевой авиации.