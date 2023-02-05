Командующий ВВС РБ: российская авиация останется в Беларуси после учений
2023-02-05 22:25
Белорусские и российские военные продолжат боевое слаживание в РБ после совместных летно-тактических учений, которые закончились 1 февраля.
Об этом в эфире телеканала СТВ заявил командующий военно-воздушных сил и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович.
Ранее в Беларуси в рамках совместных летно-тактических учений отрабатывались удары по подразумеваемым целям. А также навыки перебазирования авиатехники.
По словам Андрея Лукьяновича, боевое слаживание будет продолжено в целях обеспечения безопасности Союзного государства, и, в частности, Республики Беларусь.
Опубликовано: Наталья Замечалова