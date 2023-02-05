Украинская Верховная рада приняла решение о смене министра обороны страны на главу ГУР.

Верховная рада Украины приняла решение о смене министра обороны Алексея Резникова на главу Главного управления разведки Кирилла Буданова, заявил депутат Ярослав Железняк.

В своем Telegram Железняк сообщил, что Резников займет пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В публикации также говорится, что Верховная рада утвердила в должности глав МВД и СБУ Василия Малюка и Игоря Клименко.