Папа Римский Франциск: «Я сейчас не в Киеве только потому, что сейчас нельзя приехать в Москву
2023-02-05 22:30
Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Понтифик отметил, то сейчас не находится в Киеве только потому, что пока нельзя приехать в Москву.
Он подчеркнул, что поездка на Украину возможна только при условии, что будет назначена и поездка в Россию.
Папа Римский также напомнил, что вооруженный конфликт сейчас происходит не только на Украине, но и в Сирии, Йемене, Мьянме.
Опубликовано: Светлана Репина