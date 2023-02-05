Папа Римский Франциск: «Я сейчас не в Киеве только потому, что сейчас нельзя приехать в Москву

Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Понтифик отметил, то сейчас не находится в Киеве только потому, что пока нельзя приехать в Москву.

Он подчеркнул, что поездка на Украину возможна только при условии, что будет назначена и поездка в Россию.

Папа Римский также напомнил, что вооруженный конфликт сейчас происходит не только на Украине, но и в Сирии, Йемене, Мьянме.