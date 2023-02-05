Польша в марте начнёт строить электронный барьер на границе с Россией

Представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что в марте Варшава начнёт строить электронный барьер на границе с Россией.

5 февраля польская газета Dziennik Gazeta Prawna, со ссылкой на официального представитель Пограничной службы Республики Польша Анну Михальскую, что Варшава начнёт строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью Российской Федерации уже в марте текущего 2023 года.

Михальская отметила, что данная электронная система на польско-российской границе будет пролегать на 200-километровом участке сухопутной границы.

В настоящее время служащие Вооружённых сил Польши оборудуют границу с Россией заграждением из колючей проволоки.