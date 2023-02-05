WSJ: Россия и Иран собираются строить совместный завод по производству беспилотников
2023-02-05 22:42
Издание Wall Street Journal сообщает, что Россия и Иран планируют построить в РФ завод по выпуску беспилотников.
Сообщается, что в Россию уже отправилась иранская делегация, которая будет выбирать место для строительства предприятия.
По информации издания, на заводе будут выпускать дроны иранской разработки, в том числе более быстрые, чем существуют сейчас.
Если такой проект будет реализован, беспилотники российского производства могут создать серьезные проблемы для украинской системы ПВО.
Опубликовано: Светлана Репина