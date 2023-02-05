Путин и Лукашенко пообщались по телефону и договорились о встрече

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор.

Они обсуждали взаимодействие в экономической и политической сферах, а также вопросы безопасности.

Лидеры двух государств договорились о личной встрече, которая должна состояться в ближайшее время.

Они планируют поговорить об исполнении правительствами поручений в областях импортозамещения и антисанкционного взаимодействия, данных ранее.