Путин и Лукашенко пообщались по телефону и договорились о встрече
2023-02-05 22:47
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор.
Они обсуждали взаимодействие в экономической и политической сферах, а также вопросы безопасности.
Лидеры двух государств договорились о личной встрече, которая должна состояться в ближайшее время.
Они планируют поговорить об исполнении правительствами поручений в областях импортозамещения и антисанкционного взаимодействия, данных ранее.
Опубликовано: Светлана Репина