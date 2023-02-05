Российские войска смогли захватить беспилотный летательный аппарат американского производства
2023-02-05 22:55
Сообщение об этом было сделано в Телеграм-канале военного корреспондента Евгения Лисицына.
Российские военнослужащие 234-й десантно-штурмового полка заполучили высокотехнологичный американский беспилотник.
Евгений Лисицын:
"Нашими бойцами был затрофеин американский беспилотный летательный аппарат"
Как рассказал военкор, захваченный дрон отличается высоким уровнем технологий.
Аппарат оснащен камерой ночного видения, у него есть система сбрасывания взрывоопасных предметов и другие комплектующие.
Лисицын отметил, что БПЛА планируется доставить российским ученым для исследования.
Опубликовано: Храмова Оксана