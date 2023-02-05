Российские войска смогли захватить беспилотный летательный аппарат американского производства

Сообщение об этом было сделано в Телеграм-канале военного корреспондента Евгения Лисицына.

Российские военнослужащие 234-й десантно-штурмового полка заполучили высокотехнологичный американский беспилотник.

Евгений Лисицын:

"Нашими бойцами был затрофеин американский беспилотный летательный аппарат"

Как рассказал военкор, захваченный дрон отличается высоким уровнем технологий.

Аппарат оснащен камерой ночного видения, у него есть система сбрасывания взрывоопасных предметов и другие комплектующие.

Лисицын отметил, что БПЛА планируется доставить российским ученым для исследования.