Хакеры атаковали тысячи серверов в Италии, Франции, Финляндии, Канаде и США

Итальянское агентство кибербезопасности объявило в воскресенье, 5 февраля о массированной хакерской атаке на тысячи серверов и десятки национальных систем.

Как поясняется, атака также затрагивает Францию, Финляндию, Канаду и США. Откуда произошло нападение, не уточняется.

Эксперты итальянского агентства на данный момент выявили атаку на многие национальные системы и предупредили другие организации, чьи системы могут быть подвержены такой угрозе.

В Италии атака затронула, в частности, телефонного оператора Tim.

Итальянское информационное агентство Ansa пояснило, что именно французы первыми обнаружили хакерскую атаку. Затем его волна переместилась в другие страны Европы и Северной Америки.