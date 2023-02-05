В «Ленкоме» рассказали, кто будет заменять Инну Чурикову в постановках
Руководитель театра Марк Варшавер сообщил, кто может быть занят в постановках вместо умершей актрисы.
По словам Марка Варшавера, заменить Инну Чурикову в предстоящих спектаклях могут Татьяна Васильева и Мария Миронова.
"Есть мысли, что это может быть Маша Миронова. Мы это уже обсуждали. Но последнее слово должен сказать режиссер. Сегодня выбор актрис очень беден, к сожалению. Может быть, еще Татьяна Васильева может сыграть роли Чуриковой — если тут по здоровью все сложится"
Инна Чурикова, народная артистка СССР, ушла из жизни 14 января в 79 лет. В "Ленкоме" актриса выступала с 1975 года.
Теперь в театре намереваются сделать из гримерки Чуриковой памятное место.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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