В «Ленкоме» рассказали, кто будет заменять Инну Чурикову в постановках

Руководитель театра Марк Варшавер сообщил, кто может быть занят в постановках вместо умершей актрисы.

По словам Марка Варшавера, заменить Инну Чурикову в предстоящих спектаклях могут Татьяна Васильева и Мария Миронова.

"Есть мысли, что это может быть Маша Миронова. Мы это уже обсуждали. Но последнее слово должен сказать режиссер. Сегодня выбор актрис очень беден, к сожалению. Может быть, еще Татьяна Васильева может сыграть роли Чуриковой — если тут по здоровью все сложится"

Инна Чурикова, народная артистка СССР, ушла из жизни 14 января в 79 лет. В "Ленкоме" актриса выступала с 1975 года.

Теперь в театре намереваются сделать из гримерки Чуриковой памятное место.