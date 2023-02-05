Читатели Die Welt сделали вывод о скором поражении Украины из слов Зеленского о трудностях в Артемовске
2023-02-05 23:28
Читатели немецкого издания Die Welt расценили слова Владимира Зеленского о сложностях ВСУ в Артемовске (Бахмуте) как признак скорого поражения Украины.
В комментариях читатели выразили мнение о том, что Украина скоро прекратит свое существование.
Некоторые из них считают, что для Украины лучше было бы сдаться, чтобы сохранить хотя бы часть своей территории.
Другие пишут, что у украинских военных изначально не было шансов победить российскую армию, которая превосходит ВСУ по всем параметрам.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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