Военкор Лисицын: российские военные захватили американский беспилотник
2023-02-05 23:43
Военный корреспондент Евгений Лисицын рассказал, что российским военным удалось захватить американский беспилотник.
По его словам, трофей захвачен бойцами 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ.
Лисицын отметил, что уровень технологий в БПЛА оказался настоящим сюрпризом. Там есть камера ночного видения и система сбрасывания взрывоопасных предметов.
Он уточнил, что беспилотник передадут российским ученым для дальнейшего изучения.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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