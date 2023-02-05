Военкор Лисицын: российские военные захватили американский беспилотник

Военный корреспондент Евгений Лисицын рассказал, что российским военным удалось захватить американский беспилотник.

По его словам, трофей захвачен бойцами 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ.

Лисицын отметил, что уровень технологий в БПЛА оказался настоящим сюрпризом. Там есть камера ночного видения и система сбрасывания взрывоопасных предметов.

Он уточнил, что беспилотник передадут российским ученым для дальнейшего изучения.