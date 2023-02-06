Financial Times: Россия начнет масштабное наступление в течении 10 дней

Западные аналитики считают, что российские войска могут начать новое наступление.

Эксперты из западного издание Financial Times считают, что Вооруженные силы Российской Федерации могут пойти в новое наступление в Украине.

Издание пишет, что российские части могут начать наступать уже в ближайшие десять дней.

"РФ наращивает силы и начнёт новое полномасштабное наступление в течение 10 дней", — газета Financial Times.

Отмечается, что по данным Украинской разведки, Россия начала наращивать силы для нового рывка.