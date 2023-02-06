Financial Times: Россия начнет масштабное наступление в течении 10 дней
Западные аналитики считают, что российские войска могут начать новое наступление.
Эксперты из западного издание Financial Times считают, что Вооруженные силы Российской Федерации могут пойти в новое наступление в Украине.
Издание пишет, что российские части могут начать наступать уже в ближайшие десять дней.
"РФ наращивает силы и начнёт новое полномасштабное наступление в течение 10 дней", — газета Financial Times.
Отмечается, что по данным Украинской разведки, Россия начала наращивать силы для нового рывка.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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