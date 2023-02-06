Водолазы ВМС США ищут остатки китайского шара-шпиона, Блинкен отменил визит в Пекин

Водолазы ВМС США ищут остатки китайского аэростата-шпиона, сбитого над Атлантическим океаном у берегов Южной Каролины, сообщил в воскресенье, 5 февраля Пентагон.

"Наш флот в настоящее время проводит операцию по восстановлению в сотрудничестве с береговой охраной, которая охраняет район и обеспечивает общественную безопасность", — сказал генерал Глен Ван Херк, командующий Североамериканским командованием воздушно-космической обороны.

По его мнению, извлечение остатков шара должно пройти относительно быстро. Затем эксперты приступят к анализу снаряжения, которое он нес.

Воздушный шар был сбит в субботу американским истребителем F-22 над территориальными водами США после облета континентальной части США. Обломки воздушного шара были разбросаны по большой площади океана.

Китай утверждает, что это был метеозонд, который был оснащен оборудованием для исследования погоды и другим научным оборудованием и непреднамеренно сбился с курса. Американцы же подозревают, что это был разведывательный аэростат, который наблюдал за секретными военными объектами.

Воздушный шар уже вызвал политический кризис в США и дипломатический кризис в американо-китайских отношениях. Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный визит в Китай из-за того, что он назвал "безответственным поступком".

Некоторые американские политики предполагают, что это был преднамеренный шаг Пекина, направленный на ухудшение отношений и ослабление Байдена в преддверии его запланированного выступления во вторник, 7 января.