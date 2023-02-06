Арахамия утверждает, что Резников уйдет на пост главы военпрома

Министр обороны Украины Алексей Резников, в последнее время вызывающий споры, скорее всего, на этой неделе перейдет в другое ведомство, об этом заявили в воскресенье представители партии Украины «Слуга народа», сообщает dpa.

Как сообщил лидер фракции Давид Арахамия, Резникова переводят на пост министра стратегической промышленности. Новым министром обороны станет бывший глава военной разведки Кирилл Буданов.

Ранее Резников заявил, что не освободит свое место, пока его об этом не попросит президент Владимир Зеленский.

«Согласно конституции, решение о том, становиться ли кто-то министром обороны или нет, принимает одно лицо - Главнокомандующий и Президент Украины Владимир Зеленский», - сказал он. Он также отметил, что без труда найдет себе работу, благодаря юридическому образованию.

Резников подвергся критике после серии скандалов, связанных с коррупцией и растратой денег в его министерстве. Его заместитель Вячеслав Шаповалов недавно подал в отставку в связи со скандалом вокруг закупки продуктов питания для солдат по завышенным ценам.

Кроме того, по данным СМИ, были расхищены средства при строительстве временных казарм. Резников отрицает обвинения в свой адрес.

