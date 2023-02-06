Александр Панкратов-Черный оскандалился по причине пьяного спектакля в городе Томске

Организаторы рассказали, что 73-летний народный артист России выпил, а потом извинился и от гонорара за постановку отказался.

Театралы города Томска до глубины души возмущены Александром Панкратовым-Черным. По словам зрителей, 73-летний актер, который приехал сюда на гастроли со спектаклем, еле стоял на ногах, у него заплетался язык. Дескать, из-за кулис ему даже даже подсказывали реплики, сообщает КП.

Сам актер назвал это клеветой и объяснился. Актер возмущен. По его словам, он играл в Томске глубоко пьющего человека.

«Мы сидим там с партнером, пьем бутылку водки, изображаем пьяных. Обгадили с ног до головы! Я пьяный никогда на сцену не выхожу», — возмущен народный артист.

Актер при этом не скрывает: после спектакля он может позволить себе расслабиться. «Да, там позволяем себе выпить, но здесь просто клевета! Была бы правда, Господи, то покаялся бы. Признался… Но это же клевета!» — высказал свою обиду Панкратов-Черный.

Организаторы спектакля, в свою очередь, подтвердили, что Александр Панкратов-Черный был не совсем трезв.

«У него в плохом состоянии сестра, он приехал расстроенный, немножко выпил… После спектакля и на сцене сказал: «Извините, пожалуйста». Гонорар за спектакль он не получил, отказался от него добровольно», — рассказали организаторы в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.