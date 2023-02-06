Только в Сирии в результате землетрясения погибло более 230 человек, более 600 получили травмы

Согласно первоначальным сообщениям, в Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля, произошло землетрясение магнитудой 7,8, в результате которого погибло более 200 человек и был нанесен очень значительный ущерб в обеих странах.

Землетрясение произошло в 4:17 утра по местному времени на глубине около 17,9 километра.

Его эпицентр находится в районе Пазарджик провинции Кахраманмарас, примерно в 60 км от сирийской границы.

Землетрясение стало крупнейшим в Турции после землетрясения 17 августа 1999 года, в результате которого погибло 17 тысяч человек, в том числе тысяча в Стамбуле.

По официальным данным, только в результате сильного землетрясения в районе турецко-сирийской границы в Сирии погибло более 230 человек.

Более 600 человек получили ранения в нескольких провинциях, сообщил в понедельник сирийскому государственному телевидению заместитель министра здравоохранения Ахмед Дамиридже.